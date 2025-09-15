В ЕС объяснили необходимость создания «стены дронов»

El País: Идея стены дронов ЕС заключается в нейтрализации вражеских самолетов

Идея создания «стены дронов» в странах Европейского союза (ЕС) заключается в отслеживании и нейтрализации вражеских самолетов. Об этом сообщает El País со ссылкой на источник.

По словам «высокопоставленного источника» в ЕС, отслеживание и нейтрализация будут происходить до того, как самолеты достигнут населенных пунктов и критической инфраструктуры.

«И все это без необходимости задействовать сложные и необычные военные технологии, как это произошло в прошлую среду, когда истребители нескольких союзников по НАТО работали вместе с Польшей», — говорится в материале.

В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотники пересекли воздушное пространство Польши. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.