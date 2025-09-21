«Зайдет слишком далеко». В ЕС растет недовольство антироссийским курсом. К каким последствиям это может привести?

Политолог Ткаченко: Каллас использует конфликт на Украине в личных целях

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас использует конфликт на Украине в личных целях, чтобы укрепить власть внутри объединения, что и вызывает недовольство многих стран. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщал, что многие в Брюсселе раздражены Каллас из-за ее напряженных отношений с коллегами и позиции по России и Газе.

Хотя Каллас воинственно настроена в отношении России, она, по мнению некоторых, может зайти в своей риторике слишком далеко. Что касается Газы, то, напротив, она подверглась нападкам изнутри за то, что не привлекла Израиль к ответственности за гуманитарный кризис Politico журнал

Кроме того, есть слухи о ее натянутых отношениях с коллегами. В частности, известно о напряжении в отношениях Каи Каллас с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Как указал Ткаченко, внутри Евросоюза растет напряженность между отдельными странами и бюрократией объединения по вопросу дальнейшего участия в конфликте на Украине. Фигура Каллас стала одним из предметов противоречий.

По мере продолжения конфликта европейские государства стали очевидно терять интерес к Украине. Но Еврокомиссия решила иначе, что это хороший повод для того, чтобы сохранить и расширить свои полномочия Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Фото: Carlos Jasso / Pool / Reuters

Какие резкие заявления Каллас допустила за последнее время?

Ранее Каллас допустила ряд резких высказываний, за которые ее раскритиковали. Например, она назвала «чем-то новеньким» слова президента России Владимира Путина о том, что народы СССР и Китая сыграли решающую роль в победе над нацизмом.

Россия обращалась к Китаю и говорила: «Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм», а я подумала: «Окей, это что-то новенькое» Кая Каллас верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности

Политик также назвала слова о вкладе Советского Союза и Китая во Вторую мировую войну «кремлевскими нарративами» и добавила, что заявление российского лидера якобы может «вызвать много вопросов» у людей, знающих историю.

Также 13 сентября она сказала, что Россия, Китай, КНДР и Белоруссия «меняют мировой порядок», и призвала Евросоюз применить «кнут и пряник».

Я вижу, как меняется мировой порядок, и меня это действительно беспокоит. Вспомните недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества — Китай, Россия, КНДР и Белоруссия. Эти страны хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный Кая Каллас верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности

Также 17 сентября политик резко высказывалась об Индии. В частности, она рассуждала о возможности отдалить «Нью-Дели от Москвы» и раскритиковала участие южноазиатской республики в военных учениях «Запад-2025».

По мнению еврокомиссара, участие Индии в совместных военных учениях России и Белоруссии «Запад-2025» и покупка российской нефти «представляют собой препятствия к укреплению партнерских отношений Брюсселя и Нью-Дели».

19 сентября Каллас и вовсе заявила, что Россия якобы «испытывает терпение Запада». Таким образом верховный представитель Евросоюза прокомментировала сообщения о нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями. По ее словам, Брюссель «не должен показывать слабость».

К каким скандалам приводило поведение Каллас?

Подобные действия Каллас давно являются предметом противоречий внутри ЕС.

28 июня прошлого года итальянская газета La Repubblica сообщала, что Италия, Венгрия и Словакия выступили единым фронтом против кандидатуры Каллас

По данным издания, премьер-министр Италии Джорджа Мелони не хотела видеть Каю Каллас на посту главы внешнеполитической службы из-за ее зацикленности на России, конфликте на Украине. По ее мнению, такой глава евродипломатии не будет учитывать другие важные направления для ЕС, такие как Ближний Восток, проблемы миграции и отношения с Глобальным Югом.

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Резкое поведение главы евродипломатии даже приводило к международной напряженности. По данным гонконгской газеты South China Morning Post, в июле у Каи Каллас прошли напряженные переговоры с главой МИД Китая Ван И.

Тогда еврочиновник многократно задавала вопросы дипломату о якобы поддержке Китаем России в конфликте на Украине. На что Ван И после «трудных четырехчасовых переговоров» преподал несколько «уроков истории и лекций». В частности, он сказал, что Пекин не позволит Москве проиграть, а также прямым текстом признал, что украинский кризис позволяет отвлекать ресурсы США от сдерживания КНР.

По словам Ткаченко, политика Каллас и ее резкие высказывания неизбежно увеличивают противоречия внутри ЕС. Он подчеркнул, что у политика нет таланта для руководства евродипломатией. «При прочих равных условиях Каллас никогда бы не получила такую должность. У нее нет выдающихся способностей, она никак себя не проявила. Ее взяли членом команды главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы продолжить ее линию», — добавил он.

Эти противоречия сказываются на работе Евросоюза. Но полномочия у Каллас небольшие, и должность у нее «расстрельная». Поэтому проблемы здесь были неизбежны Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Лавров заявил о деградации европейской дипломатии

Слова Каллас получали реакцию и в России. 20 августа глава МИД России Сергей Лавров заявлял о деградации европейской дипломатии, комментируя ее заявления.

«Вот Кая Каллас считается главным дипломатом ЕС — она уже после встречи в Белом доме заявила, что Евросоюз не будет доверять никаким договоренностям с Россией, и по этой причине продолжит поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и будет продвигать новые санкции против Москвы, независимо от договоренностей, которым она не верит», — указал министр.

Он назвал подобные высказывания «не дипломатией, а уже деградацией внешнеполитических методов», поскольку у Брюсселя они «сводятся только к санкциям».

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Сместят ли Каллас с поста главы евродипломатии?

Как отметил Ткаченко, несмотря на все недовольство Каллас внутри ЕС, вероятность ее смещения минимальна.

Урсула фон дер Ляйен понимает, что если она потеряет одного своего комиссара, то это будет ей черная метка. Мой прогноз — нет, Каллас не уйдет, как и вся Еврокомиссия Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Кроме того, исследователь резюмировал, что в Евросоюзе сложился в 2022 году антироссийский консенсус. По его словам, хотя он серьезно размывается в последнее время, Каллас продолжает представлять серьезную часть европейского истеблишмента, которая не хочет идти на компромиссы с Москвой и перезапускать отношения.