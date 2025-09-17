«ЕС закрыл глаза на страшную катастрофу». Европарламент проголосует за отставку фон дер Ляйен. Уйдет ли она со своего поста?

Politico: Голосование за отставку фон дер Ляйен пройдет в начале октября

Европейский парламент (ЕП) проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен во время пленарной сессии 6-9 октября. Об этом сообщает журнал Politico.

Против главы Еврокомиссии выступили сразу две полярные силы: правые популисты из фракции «Патриоты за Европу» и «Левые».

«Две политические группы подали отдельные заявления о недоверии президенту Европейской комиссии в полночь 10 сентября, при первой возможности, которую они могли предоставить в соответствии с парламентскими правилами. По словам двух чиновников, "Патриоты" подали свое ходатайство на 20 секунд раньше "Левых"», — говорится в материале.

Как отмечают авторы материала, это событие стало беспрецедентным в истории ЕС. Сразу два вотума недоверия от разных фракций парламента не только наносят удар по авторитету главы фон дер Ляйен, — многие еврочиновники просто не понимают, как их параллельно проводить.

Примечательно, что оба вотума были вынесены всего через несколько часов после выступления фон дер Ляйен с докладом «О положении Союза» — это ежегодная программная речь, где глава Еврокомиссии задает основные приоритеты развития всего ЕС

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Почему фон дер Ляйен грозит вотум недоверия?

По данным Politico, фон дер Ляйен пытаются сместить по разным причинам. Правые «Патриоты за Европу» обвинили главу Еврокомиссии в отсутствии прозрачности и отчетности, а также в заключении торговых сделок с США и странами Латинской Америки.

При этом «Левых» больше возмущает внешняя политика Евросоюза по вопросу конфликта в Израиле и гуманитарной ситуации в секторе Газа.

ЕС закрыл глаза на одну из самых страшных катастроф нашего столетия, унесшую жизни более 60 тысяч человек Манон Обри сопредседатель фракции «Левые» в Европарламенте

Однако главным поводом для смещения главы Европейской комиссии стал коррупционный скандал, прозванный «Пфайзергейтом».

Что такое «Пфайзергейт»? Скандал с участием главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и американской фармацевтической компании Pfizer, связанный с закупкой вакцин от COVID-19. В 2021 году власти Евросоюза сообщили о соглашении с Pfizer, по которому сообщество должно было за 35 миллиардов евро получить дозы вакцин до 2023 года. Однако 28 апреля того же года газета The New York Times опубликовала расследование, согласно которому фон дер Ляйен вела переговоры об этой сделке с генеральным директором фармацевтической компании Альбертом Бурлой через текстовые сообщения и звонки со своего личного телефона. Эта информация вызвала возмущение у ряда европейских политиков, так как детали сделки обсуждались в обход институтов ЕС и одобрения входящих в него стран. Однако самым скандальным стал официальный ответ Еврокомиссии: по словам еврочиновников, фон дер Ляйен не может предоставить информацию для следствия, так как «случайно удалила всю переписку». Спекуляции о возможном сговоре обострились и из-за семейных связей главы Еврокомиссии. Ее муж Хайко фон дер Ляйен возглавляет биотехнологическую компанию Orgenesis — это официальный партнер Pfizer, чья выручка за год упомянутой сделки резко выросла. Фон дер Ляйен не понесла никакого наказания за этот инцидент, а суд бельгийского города Льеж хочет предоставить ей судебный иммунитет.

Может ли Европарламент отправить фон дер Ляйен в отставку?

Как отмечает газета The Guardian со ссылкой на сентябрьские опросы, проведенные в Германии, Франции, Испании, Италии и Польше, фон дер Ляйен переживает пик своей непопулярности как лидер Евросоюза.

75 % опрошенных немцев, французов, испанцев, итальянцев и поляков не одобряют работу фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии

В частности, большинство политиков и избирателей разочарованы слабостью ЕС в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, а также курсом Брюсселя относительно конфликтов на Украине и в Газе.

Авторы материала резюмируют, что попытка смещения главы Еврокомиссии может быть гипотетически возможной, особенно на фоне растущих противоречий коалиции двух проевропейских фракций — Европейской народной партии и Прогрессивного альянса социалистов и демократов.

Фото: Yves Herman / Reuters

Кроме того, вокруг политика то и дело возникают скандалы. 17 сентября евродепутат из Румынии Георге Пиперей, который инициировал первый вотум недоверия в июле, подал в суд на фон дер Ляйен за клевету в его адрес, что он якобы «выполнял приказы из России».

Ее смещения также ждут некоторые европейские лидеры. 11 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что фон дер Ляйен должна покинуть пост председателя ЕС из-за своих милитаристских взглядов. Таким образом он отреагировал на ее заявления об обломках беспилотников в Польше.

Глава Еврокомиссии выступила с резкой провоенной политической речью (...) Мы ответили: фракция Европарламента «Патриоты за Европу» подала вотум недоверия — фон дер Ляйен должна уйти Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

При этом многие эксперты сходятся во мнении, что фон дер Ляйен удержит свой пост.

Как напоминают авторы материала на портале Euractiv, для ее отставки необходимо, чтобы за это проголосовал 361 депутат, однако когда в начале июля произошла первая попытка смещения фон дер Ляйен, поддержали вотум недоверия только 170 членов Европарламента.