«Он представляет худших из нас». Зачем Конор Макгрегор идет в президенты Ирландии и поможет ли Трамп «любимому ирландцу»?

Политолог Минченко: Макгрегор пытается использовать выборы в целях саморекламы

Ирландский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор использует выдвижение в качестве кандидата на президентских выборах в Ирландии в целях личного пиара. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Полагаю, Макгрегора вдохновила волна правого популизма, и он пытается использовать ее для раскрутки рекламных контрактов, как это произошло с Ксенией Собчак после выдвижения на президентские выборы 2018 года Евгений Минченко политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

4 сентября Макгрегор призвал поклонников поддержать его кандидатуру на предстоящих президентских выборах в Ирландии 24 октября. Спортсмен также раскритиковал депутатов Эрехтаса (парламента) страны и заявил, что они «подводят страну».

Пусти меня в бюллетень, Ирландия! Я ваш воин-победитель! Конор Макгрегор ирландский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)

Выдвижение на пост президента стало уже второй заявкой Макгрегора на политическую должность в Ирландии: в марте политик анонсировал свое выдвижение в мэры столицы страны — Дублина. Однако бывший боец ММА переключил внимание на должность главы государства после того, как власти задумались об отмене мэрских выборов.

С какой программой Макгрегор идет на выборы?

Еще во время выдвижения в мэры Дублина Макгрегор обрушился с резкой критикой на правящие элиты страны: в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он призвал к конституционной реформе в стране и заявил, что политики «держат народ за горло». Боец также обвинил крупнейшие ирландские СМИ в продвижении глобалистской повестки за деньги.

Я чувствую, что после кризиса [2008 года] наша правящая элита была принуждена стать глобалистскими предателями Ирландии. Они получают приказы сверху Конор Макгрегор ирландский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)

С 2022 года Макгрегор регулярно высказывается против приема мигрантов и критикует политику Европейского союза в этой сфере. По его словам, речь идет о фактическом замещении коренного населения Ирландии беженцами из стран Ближнего Востока и Украины. С апреля 2023 года по апрель 2024 года в страну переехало 149 тысяч человек, что стало рекордом за последние 17 лет.

При этом численность населения Ирландии составляет 5,3 миллиона человек

Спортсмен также раскритиковал предоставление социального жилья мигрантам в ущерб бездомным ирландцам и пообещал расформировать некое ведомство Treasure Ireland в случае избрания. Однако среди органов власти Ирландии есть только Национальное агентство по управлению казначейством (National Treasury Management Agency), управляющее государственными активами и облигациями.

Как отмечает Евгений Минченко, определенные антимигрантские настроения в Ирландии существуют, однако их достаточно сложно отследить в силу небольшого числа социологических служб в стране.

Фото: Action Images via Reuters / Andrew Couldridge

«Мой любимый ирландец»

17 марта Трамп принял Макгрегора с семьей в Овальном кабинете: встреча выпала на главный национальный праздник ирландцев — День святого Патрика. Американский лидер назвал деятельность спортсмена «фантастической», а его самого — «любимым ирландцем».

Однако встреча Макгрегора и Трампа вызвала негативную реакцию в Ирландии: премьер-министр страны Михол Мартин назвал визит спортсмена несоответствующим духу праздника. Заместитель премьера Саймон Харрис подчеркнул, что экс-чемпион приехал в Вашингтон исключительно в личном качестве.

78% ирландцев посчитали приглашение Макгрегора в Белый дом неуважением к стране

Бывший чемпион ММА во многом копирует стиль общения Трампа: его публикации в соцсети X, как правило, состоят из отрывочных слоганов, при этом большое количество фраз написано заглавными буквами. Сюда же можно отнести риторику о коррумпированных элитах и необходимости сосредоточиться на ситуации с миграцией.

Выдвижение Макгрегора поддержал и американский предприниматель, бывший глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск. Позже спортсмен выложил запись разговора с Маском в FaceTime, где бизнесмен комплиментарно высказался о его активности.

Позор тирану Саймону Харрису, мешающему воле народа! Илон Маск американский предприниматель

Несмотря на выдвижение, боец регулярно посещает США, в частности, в годовщину терактов 11 сентября он сфотографировался с семьей министра торговли страны Говарда Латника. Макгрегор также заявил о партнерстве с сыном американского лидера Дональдом Трампом-младшим в сфере промоутерства спортсменов.

Сам по себе Макгрегор как спортсмен нравится Трампу, однако в целом политик относится к нему довольно скептически, и существенных контрактов, кроме промоутерства, там нет Евгений Минченко политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

Что Макгрегору нужно сделать для выдвижения?

Для попадания в избирательный бюллетень бойцу нужно в срок до 24 сентября получить поддержку 20 из 234 членов обеих палат Эрехтаса или четырех из 31 местных органов власти (советов графств или городов). 15 сентября Макгрегор намерен прийти с выступлением городской совет Дублина, куда ранее хотел избираться.

Ирландия является парламентской республикой — страной управляет сформированное по итогам парламентских выборов правительство, а премьер-министр и его заместитель в течение срока меняются постами. Президент страны играет во многом церемониальную роль, формально назначает утвержденного парламентом премьера, а также чиновников по представлению правительства

Главную роль в стране играет альянс двух центристских партий, «Фине Гэл» («Семья ирландцев») и «Фианна Фойл» («Солдаты судьбы»), сформированных еще в 1920-1930-е годы после получения страной независимости и раскола Ирландской республиканской армии (ИРА). Крупнейшей оппозицией в парламенте является левонационалистическая партия «Шинн Фейн» («Мы сами»), а остальные депутаты также представляют социалистические и зеленые партии.

Конор Макгрегор и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в Белом доме, 17 марта 2025 года Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Поддержат ли ирландцы спортсмена?

Правящие партии ожидаемо выступают с критикой Макгрегора: представители «Фине Гэл» и «Фианна Фойл» припоминают ему обвинения в изнасиловании и другие скандалы. В марте только один из 188 опрошенных членов местных советов задумался о возможности поддержки спортсмена, остальные высказались резко против.

Он представляет худших их нас. (...) По моему мнению, он не является тем, кого большинство людей хотели бы видеть президентом Ирландии Саймон Харрис заместитель премьер-министра Ирландии

Уже в сентябре правящая партия «Фине Гэл» призвала местные советы не поддерживать любых независимых кандидатов, включая Макгрегора. Однако 10 представителей партии в совете округа Типперери уже отказались исполнять указание аппарата, при этом не уточнив, будут ли они поддерживать другого политика.

Однако бывший боец не пользуется популярностью и по данным опросов: наиболее популярной кандидатурой c поддержкой 27 процентов избирателей является бывший еврокомиссар по финансам и телеведущая, кандидат от «Фине Гэл» Мэйрид МакГиннесс. 69 процентов респондентов заявили, что не будут голосовать за депутатов своего округа в случае, если те поддержат Макгрегора.

Только 7% избирателей готовы поддержать Конора Макгрегора на предстоящих президентских выборах

Евгений Минченко отметил, что несмотря на мировую известность и определенную популярность в Ирландии, Макгрегор обладает существенным антирейтингом из-за предыдущих скандалов. Политтехнолог предположил, что выдвижение спортсмена является в том числе попыткой спастись от уголовного преследования по обвинениям в изнасиловании. Он также напомнил об участии бывшего чемпиона мира по боксу Мэнни Пакьяо на президентских выборах на Филлипинах в 2022 году, занявшего третье место с 6,8 процентами голосов.

Я думаю, что никакого образа политика у Макгрегора нет, и его позиции сейчас куда слабее, чем у бывшего чемпиона мира по боксу Мэнни Пакьяо на президентских выборах на Филиппинах 2022 года Евгений Минченко политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»