Ирландский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор использует выдвижение в качестве кандидата на президентских выборах в Ирландии в целях личного пиара. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
Полагаю, Макгрегора вдохновила волна правого популизма, и он пытается использовать ее для раскрутки рекламных контрактов, как это произошло с Ксенией Собчак после выдвижения на президентские выборы 2018 года
4 сентября Макгрегор призвал поклонников поддержать его кандидатуру на предстоящих президентских выборах в Ирландии 24 октября. Спортсмен также раскритиковал депутатов Эрехтаса (парламента) страны и заявил, что они «подводят страну».
Пусти меня в бюллетень, Ирландия! Я ваш воин-победитель!
Выдвижение на пост президента стало уже второй заявкой Макгрегора на политическую должность в Ирландии: в марте политик анонсировал свое выдвижение в мэры столицы страны — Дублина. Однако бывший боец ММА переключил внимание на должность главы государства после того, как власти задумались об отмене мэрских выборов.
С какой программой Макгрегор идет на выборы?
Еще во время выдвижения в мэры Дублина Макгрегор обрушился с резкой критикой на правящие элиты страны: в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он призвал к конституционной реформе в стране и заявил, что политики «держат народ за горло». Боец также обвинил крупнейшие ирландские СМИ в продвижении глобалистской повестки за деньги.
Я чувствую, что после кризиса [2008 года] наша правящая элита была принуждена стать глобалистскими предателями Ирландии. Они получают приказы сверху
С 2022 года Макгрегор регулярно высказывается против приема мигрантов и критикует политику Европейского союза в этой сфере. По его словам, речь идет о фактическом замещении коренного населения Ирландии беженцами из стран Ближнего Востока и Украины. С апреля 2023 года по апрель 2024 года в страну переехало 149 тысяч человек, что стало рекордом за последние 17 лет.
Спортсмен также раскритиковал предоставление социального жилья мигрантам в ущерб бездомным ирландцам и пообещал расформировать некое ведомство Treasure Ireland в случае избрания. Однако среди органов власти Ирландии есть только Национальное агентство по управлению казначейством (National Treasury Management Agency), управляющее государственными активами и облигациями.
Как отмечает Евгений Минченко, определенные антимигрантские настроения в Ирландии существуют, однако их достаточно сложно отследить в силу небольшого числа социологических служб в стране.
«Мой любимый ирландец»
17 марта Трамп принял Макгрегора с семьей в Овальном кабинете: встреча выпала на главный национальный праздник ирландцев — День святого Патрика. Американский лидер назвал деятельность спортсмена «фантастической», а его самого — «любимым ирландцем».
Однако встреча Макгрегора и Трампа вызвала негативную реакцию в Ирландии: премьер-министр страны Михол Мартин назвал визит спортсмена несоответствующим духу праздника. Заместитель премьера Саймон Харрис подчеркнул, что экс-чемпион приехал в Вашингтон исключительно в личном качестве.
посчитали приглашение Макгрегора в Белый дом неуважением к стране
Бывший чемпион ММА во многом копирует стиль общения Трампа: его публикации в соцсети X, как правило, состоят из отрывочных слоганов, при этом большое количество фраз написано заглавными буквами. Сюда же можно отнести риторику о коррумпированных элитах и необходимости сосредоточиться на ситуации с миграцией.
Выдвижение Макгрегора поддержал и американский предприниматель, бывший глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск. Позже спортсмен выложил запись разговора с Маском в FaceTime, где бизнесмен комплиментарно высказался о его активности.
Позор тирану Саймону Харрису, мешающему воле народа!
Несмотря на выдвижение, боец регулярно посещает США, в частности, в годовщину терактов 11 сентября он сфотографировался с семьей министра торговли страны Говарда Латника. Макгрегор также заявил о партнерстве с сыном американского лидера Дональдом Трампом-младшим в сфере промоутерства спортсменов.
Сам по себе Макгрегор как спортсмен нравится Трампу, однако в целом политик относится к нему довольно скептически, и существенных контрактов, кроме промоутерства, там нет
Что Макгрегору нужно сделать для выдвижения?
Для попадания в избирательный бюллетень бойцу нужно в срок до 24 сентября получить поддержку 20 из 234 членов обеих палат Эрехтаса или четырех из 31 местных органов власти (советов графств или городов). 15 сентября Макгрегор намерен прийти с выступлением городской совет Дублина, куда ранее хотел избираться.
Ирландия является парламентской республикой — страной управляет сформированное по итогам парламентских выборов правительство, а премьер-министр и его заместитель в течение срока меняются постами. Президент страны играет во многом церемониальную роль, формально назначает утвержденного парламентом премьера, а также чиновников по представлению правительства
Главную роль в стране играет альянс двух центристских партий, «Фине Гэл» («Семья ирландцев») и «Фианна Фойл» («Солдаты судьбы»), сформированных еще в 1920-1930-е годы после получения страной независимости и раскола Ирландской республиканской армии (ИРА). Крупнейшей оппозицией в парламенте является левонационалистическая партия «Шинн Фейн» («Мы сами»), а остальные депутаты также представляют социалистические и зеленые партии.
Поддержат ли ирландцы спортсмена?
Правящие партии ожидаемо выступают с критикой Макгрегора: представители «Фине Гэл» и «Фианна Фойл» припоминают ему обвинения в изнасиловании и другие скандалы. В марте только один из 188 опрошенных членов местных советов задумался о возможности поддержки спортсмена, остальные высказались резко против.
Он представляет худших их нас. (...) По моему мнению, он не является тем, кого большинство людей хотели бы видеть президентом Ирландии
Уже в сентябре правящая партия «Фине Гэл» призвала местные советы не поддерживать любых независимых кандидатов, включая Макгрегора. Однако 10 представителей партии в совете округа Типперери уже отказались исполнять указание аппарата, при этом не уточнив, будут ли они поддерживать другого политика.
Однако бывший боец не пользуется популярностью и по данным опросов: наиболее популярной кандидатурой c поддержкой 27 процентов избирателей является бывший еврокомиссар по финансам и телеведущая, кандидат от «Фине Гэл» Мэйрид МакГиннесс. 69 процентов респондентов заявили, что не будут голосовать за депутатов своего округа в случае, если те поддержат Макгрегора.
готовы поддержать Конора Макгрегора на предстоящих президентских выборах
Евгений Минченко отметил, что несмотря на мировую известность и определенную популярность в Ирландии, Макгрегор обладает существенным антирейтингом из-за предыдущих скандалов. Политтехнолог предположил, что выдвижение спортсмена является в том числе попыткой спастись от уголовного преследования по обвинениям в изнасиловании. Он также напомнил об участии бывшего чемпиона мира по боксу Мэнни Пакьяо на президентских выборах на Филлипинах в 2022 году, занявшего третье место с 6,8 процентами голосов.
Я думаю, что никакого образа политика у Макгрегора нет, и его позиции сейчас куда слабее, чем у бывшего чемпиона мира по боксу Мэнни Пакьяо на президентских выборах на Филиппинах 2022 года