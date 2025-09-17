Мир
11:17, 17 сентября 2025Мир

В ЕС подали в суд на фон дер Ляйен

Politico: Евродепутат Пиперей подал в суд на фон дер Ляйен за клевету
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Евродепутат из Румынии Георге Пиперей подал в суд на главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за клевету в его адрес о том, что он якобы выполнял приказы из России. Об этом сообщает Politico.

«Евродепутат заявил, что председатель Еврокомиссии решила "лично напасть" на него (...). Пиперей добивается официальных публичных извинений за высказывания фон дер Ляйен, которые, по его словам, включали утверждение, что подписавшие вотум недоверия были якобы друзьями президента России Владимира Путина и пропагандистами "теорий заговора"», — передает издание.

Отмечается, что политик был одним из инициаторов вотума недоверия председателю ЕК.

10 июля Европейский парламент (ЕП) отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен. Однако евродепутаты вновь проведут дебаты и голосование об отстранении главы ЕК от должности во время пленарной сессии 6-9 октября.

