Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:07, 16 сентября 2025Мир

Европарламент проведет голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен

Politico: ЕП проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский парламент (ЕП) проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен во время пленарной сессии 6-9 октября. Об этом сообщает Politico.

«Две политические группы — ультраправые "Патриоты за Европу" и "Левые" — подали отдельные заявления о недоверии президенту Европейской комиссии в полночь 10 сентября, при первой возможности, которую они могли предоставить в соответствии с парламентскими правилами. По словам двух чиновников, "Патриоты" подали свое ходатайство на 20 секунд раньше "Левых"», — говорится в материале.

Как отмечает издание, «Патриоты» обвиняют фон дер Ляйен в отсутствии прозрачности и подотчетности, а также раскритиковали торговые соглашения с Меркосур и США. «Левые» критикуют торговую политику Еврокомиссии, но больше внимания уделяют бездействию исполнительной власти ЕС на фоне военных действий Израиля в Газе.

Ранее фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России. После удара армии РФ по целям на территории Украины она заявила, что Москва якобы издевается над дипломатией.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пять стран ЕС отказались ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Что об этом известно?

    В России допустили превентивный удар по Великобритании

    Семья обвиненного в наведении ракет на своих российского бойца высказалась о предательстве

    Журова объяснила оскорбления игравшего за «Зенит» украинца в адрес клуба

    Эрдоган предрек Нетаньяху судьбу Гитлера

    Алиев показал шоу коней

    Умер оскароносный американский актер и режиссер Роберт Редфорд

    Москвичей предупредили о новой волне активности клещей

    Стало известно о дефиците оружия и еды в ВСУ

    Препараты для снижения веса удивили ученых новым эффектом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости