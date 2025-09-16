Европарламент проведет голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен

Politico: ЕП проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен

Европейский парламент (ЕП) проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен во время пленарной сессии 6-9 октября. Об этом сообщает Politico.

«Две политические группы — ультраправые "Патриоты за Европу" и "Левые" — подали отдельные заявления о недоверии президенту Европейской комиссии в полночь 10 сентября, при первой возможности, которую они могли предоставить в соответствии с парламентскими правилами. По словам двух чиновников, "Патриоты" подали свое ходатайство на 20 секунд раньше "Левых"», — говорится в материале.

Как отмечает издание, «Патриоты» обвиняют фон дер Ляйен в отсутствии прозрачности и подотчетности, а также раскритиковали торговые соглашения с Меркосур и США. «Левые» критикуют торговую политику Еврокомиссии, но больше внимания уделяют бездействию исполнительной власти ЕС на фоне военных действий Израиля в Газе.

Ранее фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России. После удара армии РФ по целям на территории Украины она заявила, что Москва якобы издевается над дипломатией.