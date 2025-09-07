Глава ЕК фон дер Ляйен обвинила Россию в издевательстве над дипломатией

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России. После удара армии РФ по целям на территории Украины она заявила, что Москва якобы издевается над дипломатией. Публикация, посвященная этому, была размещена на ее странице в соцсети Х.

Председатель ЕК отметила, что Кремль снова «издевается над дипломатией» и «презирает международное право». Она пообещала, что Европа продолжит поддерживать Украину.

«Мы укрепляем Вооруженные силы Украины, создаем надежные гарантии безопасности и усиливаем санкции, чтобы усилить давление на Россию», — подчеркнула фон дер Ляйен.

До этого стало известно, что здание украинского кабинета министров загорелось в ночь на 7 сентября. Площадь пожара в Киеве превысила тысячу квадратных метров, к тушению пламени привлекали вертолет.

В Минобороны России ответили, что не наносили удар по центру столицы Украины, целями атак стали промышленное предприятие «Киев-67» и логистическая база «СТС-Групп».