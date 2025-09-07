Минобороны России прокомментировало удары по Киеву

МО сообщило об ударе ВС России по предприятию «Киев-67» и базе «СТС-ГРУПП»

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на воскресенье, 7 сентября, нанесли массированный удар по промышленному предприятию «Киев-67» на западной окраине украинской столицы и логистической базе «СТС-ГРУПП» в южной части Киева. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России.

Уточняется, что удар был нанесен высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска дронов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились», — отметили в ведомстве.

По данным украинских властей, в ночь 7 сентября ВС России выпустили по территории республики рекордное количество дронов и ракет — свыше 800. В результате массированной атаки пострадало здание правительства в Киеве — там произошел пожар на площади свыше тысячи квадратных метров. Повреждения также получил Крюковский мост в Кременчуге. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о серьезной эскалации конфликта в связи с ночными ударами.