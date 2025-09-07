Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 7 сентября 2025Россия

Минобороны России прокомментировало удары по Киеву

МО сообщило об ударе ВС России по предприятию «Киев-67» и базе «СТС-ГРУПП»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на воскресенье, 7 сентября, нанесли массированный удар по промышленному предприятию «Киев-67» на западной окраине украинской столицы и логистической базе «СТС-ГРУПП» в южной части Киева. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России.

Уточняется, что удар был нанесен высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска дронов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились», — отметили в ведомстве.

По данным украинских властей, в ночь 7 сентября ВС России выпустили по территории республики рекордное количество дронов и ракет — свыше 800. В результате массированной атаки пострадало здание правительства в Киеве — там произошел пожар на площади свыше тысячи квадратных метров. Повреждения также получил Крюковский мост в Кременчуге. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о серьезной эскалации конфликта в связи с ночными ударами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины заявил о серьезной эскалации конфликта с Россией

    Стали известны новые приметы сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге

    Игроки НХЛ признали россиянина Василевского самым непробиваемым вратарем лиги

    Версию Германии о причастности Украины к подрыву «Северных потоков» назвали нелепой

    Самолет-разведчик США провел разведку над Черным морем

    Раскрыты размеры взяток в ВСУ

    В Москве назвали число участников крестного хода

    На Западе рассказали о жестком сигнале Путина по конфликту на Украине

    Минобороны России прокомментировало удары по Киеву

    Зеленский обсудил с Макроном совместный ответ на ночную атаку по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости