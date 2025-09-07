Бывший СССР
Глава МИД Украины заявил о серьезной эскалации конфликта с Россией

Сибига заявил о серьезной эскалации конфликта после пожара в здании кабмина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Впервые с начала конфликта Россия нанесла ущерб зданию правительства Украины, что является серьезной эскалацией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

Он отметил, что действия России должны вызвать решительный ответ со стороны союзников Киева. «Только давление на Москву может остановить эскалацию террора. (...) Новые жесткие санкции против России и новые меры по укреплению Украины, особенно в сфере противовоздушной обороны», — написал глава украинского МИД.

По данным украинских властей, в ночь на воскресенье, 7 сентября, Вооруженные силы России выпустили по территории республики рекордное количество дронов и ракет — свыше 800. В результате массированной атаки пострадало здание правительства в Киеве — там произошел пожар на площади свыше тысячи квадратных метров. Повреждения также получил Крюковский мост в Кременчуге.

