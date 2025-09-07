Свириденко: Впервые из-за атаки ВС РФ повреждено здание правительства в Киеве

Здание правительства Украины на улице Михаила Грушевского в Киеве горит уже несколько часов после атаки Вооруженных сил (ВС) России на украинскую столицу. По последним данным, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров, к тушению огня привлекли вертолет.

«В Печерском районе в результате вероятного сбития БПЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в свою очередь указала, что здание кабинета министров получило повреждения впервые с начала конфликта.

Так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи Юлия Свириденко премьер-министр Украины

Российский военкор Юрий Котенок заявил, что после пожара в здании украинского правительства о серьезном ущербе говорить не приходится. «Первоначальный бандеровский вброс, что "ударили ракетой", даже нет смысла обсуждать», — написал он.

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

На Украине сообщили о самой массированной атаке ВС России

В ночь на воскресенье, 7 сентября, ВС России выпустили по Украине рекордные 818 дронов и ракет, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). В атаке было задействовано в общей сложности 805 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов. Также Украину атаковали 9 крылатых ракет «Искандер-К» и 4 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23», заключается в сообщении.

Один из ударов пришелся по Крюковскому мосту в Кременчуге — его назвали самой необычной атакой по украинской инфраструктуре за последнее время. Крюковский мост связывает два берега Днепра: на правом расположены узловая железнодорожная станция и несколько заводов, в том числе сталелитейный и вагоностроительный, а на левом — Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Предположительно, удар был нанесен для ограничения снабжения военных.