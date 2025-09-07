В России прокомментировали прилет по зданию кабмина в Киеве

Котенок: Об ущербе говорить не приходится после прилета по кабмину в Киеве

Военкор Юрий Котенок заявил, что о серьезном ущербе говорить не приходится после прилета по зданию кабмина в Киеве. Другие комментарии российский специалист опубликовал в Telegram-канале.

Он показал фото, на котором видно, что у здания загорелись верхние этажи.

«Первоначальный бандеровский вброс, что "ударили ракетой", даже нет смысла обсуждать», — написал российский военкор.

Утром 7 сентября стало известно, что в Киеве загорелось здание кабинета министров.

До этого сообщалось, что армия России наносит по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) комбинированный удар. Предположительно, четыре крылатые ракеты 9М728 «Искандер-К» попали по цели в украинской столице.