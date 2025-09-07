Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:11, 7 сентября 2025Бывший СССР

В России прокомментировали прилет по зданию кабмина в Киеве

Котенок: Об ущербе говорить не приходится после прилета по кабмину в Киеве
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Военкор Юрий Котенок заявил, что о серьезном ущербе говорить не приходится после прилета по зданию кабмина в Киеве. Другие комментарии российский специалист опубликовал в Telegram-канале.

Он показал фото, на котором видно, что у здания загорелись верхние этажи.

«Первоначальный бандеровский вброс, что "ударили ракетой", даже нет смысла обсуждать», — написал российский военкор.

Утром 7 сентября стало известно, что в Киеве загорелось здание кабинета министров.

До этого сообщалось, что армия России наносит по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) комбинированный удар. Предположительно, четыре крылатые ракеты 9М728 «Искандер-К» попали по цели в украинской столице.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выпустила по Украине рекордное число дронов и ракет

    В России прокомментировали прилет по зданию кабмина в Киеве

    Зеленский рассказал о производстве оружия для ВСУ

    Захарова рассказала о применении Северной Кореей БПЛА во время визита Лаврова

    Дмитриев рассказал о последствиях диалога Путина и Трампа

    Следствие по делу блогера Лерчек завершилось

    Путешествующий по миру турист описал жителей в Румынии фразой «любят русских»

    В Германии заявили о неспособности страны защитить саму себя

    Депутат Рады предупредил о новой проблеме на Украине

    Отказ Зеленского от визита в Москву назвали слабостью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости