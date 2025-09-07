Россия
06:55, 7 сентября 2025Россия

Российские ракеты и дроны нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ

Российская армия наносит по объектам ВСУ комбинированный удар

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия наносит по объектам ВСУ комбинированный удар. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Отмечается, что ВС России наносит удар по Киеву и его окрестностям, Крюковскому мосту через реку Днепр в Кременчуге, Кривому Рогу, Одессе. Также атакован аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

По данным Telegram-канала Mash, четыре крылатые ракеты 9М728 «Искандер-К» попали по цели в Киеве. В настоящее время на месте сильный пожар. В Кривом Роге зафиксирован массированный налет дронов «Герань-2» и удары ракетами «Искандер». В городе перебои с электричеством.

В Кременчуге сообщили о примерно 20 попаданиях по мосту через Днепр, удары также пришлись по району плотины в Светловодске. По предварительным данным, атака шла и в сторону Кременчугского НПЗ.

В Одессе дроны поразили стратегические объекты, включая порт. Мониторинговые каналы сообщали о взрывах на аэродроме «Школьный». В Запорожье были слышны взрывы в районе Абразивного комбината.

