Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:52, 7 сентября 2025Бывший СССР

В Киеве загорелось здание кабмина

В Киеве после прилета загорелось здание кабмина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве загорелось здание кабинета министров. Об этом утром в воскресенье, 7 сентября, пишет Telegram-канал «Страна.ua»

«Пожар в здании Кабмина после прилета продолжается. По кадрам видно, что горит крыша либо верхний этаж», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Российская армия наносит по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) комбинированный удар. По данным Mash, четыре крылатые ракеты 9М728 «Искандер-К» попали по цели в украинской столице. В настоящее время на месте наблюдается сильный пожар.

В Одессе дроны поразили стратегические объекты, включая порт. Мониторинговые каналы сообщали о взрывах на аэродроме «Школьный». В Запорожье были слышны взрывы в районе Абразивного комбината.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские ракеты и дроны нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ

    Дмитриев рассказал о последствиях диалога Путина и Трампа

    Следствие по делу блогера Лерчек завершилось

    Путешествующий по миру турист описал жителей в Румынии фразой «любят русских»

    В Германии заявили о неспособности страны защитить саму себя

    Депутат Рады предупредил о новой проблеме на Украине

    Отказ Зеленского от визита в Москву назвали слабостью

    Вэнс описал Трампа словами «у него нет выключателя»

    Россиянам назвали необходимые для укрепления иммунитета осенью продукты

    В Киеве загорелось здание кабмина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости