В Киеве загорелось здание кабмина

В Киеве после прилета загорелось здание кабмина

В Киеве загорелось здание кабинета министров. Об этом утром в воскресенье, 7 сентября, пишет Telegram-канал «Страна.ua»

«Пожар в здании Кабмина после прилета продолжается. По кадрам видно, что горит крыша либо верхний этаж», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Российская армия наносит по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) комбинированный удар. По данным Mash, четыре крылатые ракеты 9М728 «Искандер-К» попали по цели в украинской столице. В настоящее время на месте наблюдается сильный пожар.

В Одессе дроны поразили стратегические объекты, включая порт. Мониторинговые каналы сообщали о взрывах на аэродроме «Школьный». В Запорожье были слышны взрывы в районе Абразивного комбината.