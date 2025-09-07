Россия выпустила по Украине рекордное число дронов и ракет

Россия в ночь на 7 сентября выпустила по Украине рекордные 818 дронов и ракет

В ночь на 7 сентября 2025 года Вооруженные силы России выпустили по Украине рекордные 818 дронов и ракет. Об этом сообщает Telegram-канал «Интерфакс-Украина».

Комбинированный удар по территории Украины, как уточняется, был нанесен с применением ударных беспилотников и ракет наземного базирования. До этого ВС РФ не выпускали по соседней стране столь большое количество БПЛА и ракет.

В атаке было задействовано в общей сложности 805 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов. В комбинированном ударе задействовали в том числе 9 крылатых ракет «Искандер-К» и 4 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23», заключается в сообщении.

Ночной удар пришелся и по территории украинской столицы. Ранее сообщалось, что в Киеве ночью загорелось здание кабинета министров. Уточнялось, что возгоранию подверглись верхний этаж и крыша. На месте прилета наблюдался сильный пожар. В Одессе, в свою очередь, были поражены стратегические объекты, включая порт. Сообщалось в том числе о взрывах на аэродроме «Школьный».