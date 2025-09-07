Бывший СССР
09:56, 7 сентября 2025Бывший СССР

Пожар в здании кабмина в Киеве охватил площадь в тысячу квадратных метров

Пожар в здании кабмина в Киеве охватил площадь в тысячу квадратных метров
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Стали известны подробности о пожаре в здании кабмина в Киеве. Об этом сообщает издание «Политика Страны» в Telegram-канале со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, отмечается, что огонь охватил площадь здания размером в тысячу квадратных метров.

О том, что в Киеве загорелось здание кабинета министров, стало известно утром 7 сентября.

До этого сообщалось, что армия России наносит по объектам Вооруженных сил Украины комбинированный удар. Предположительно, четыре крылатые ракеты 9М728 «Искандер-К» попали по цели в украинской столице.

