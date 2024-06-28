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12:14, 28 июня 2024Мир

Стало известно о недовольстве Италии назначениями на ряд должностей в ЕС

Repubblica: в Италии недовольны назначениями на ряд должностей в Евросоюзе

Фото: Yves Herman / Reuters

В Италии недовольны назначениями на ряд высокопоставленных должностей в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает La Repubblica.

«На пакт между Народной, Социальной и Либеральной партиями не повлияла оппозиция "правого" фронта, состоящего из Италии, Венгрии и Словакии. Никакой существенной открытости альтернативам, только формальная готовность обсуждать заявки», — говорится в материале.

Как отмечает издание, премьер-министр Италии Джорджа Мелони голосовала против кандидатур премьер-министра Эстонии Каи Каллас и бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошта. Кроме того, глава итальянского правительства воздержалась от голосования по переизбранию Урсулы фон дер Ляйен.

По словам вице-премьера Италии Маттео Сальвини, произошедшее попахивает госпереворотом. «Миллионы европейцев проголосовали и попросили изменить Европу со всех точек зрения, а что они предлагают взамен? Те же лица: Урсула фон дер Ляйен в Комиссии, социалист в Европейском совете и одна, указанная [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, для внешней политики», — возмутился политик.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что лидеры стран Евросоюза согласовали кандидатов на высшие посты в евроинституты. Каллас заняла пост главы евродипломатии, Кошта назначили на должность главы Евросовета, а фон дер Ляйен переизбрали в качестве председателя Еврокомиссии.

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      Дарья Балацкая
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