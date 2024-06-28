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06:28, 28 июня 2024Мир

В Евросоюзе утвердили кандидатов на высшие должности в ЕС

Лидеры стран Евросоюза согласовали кандидатов на высшие посты в евроинституты

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Лидеры стран Европейского союза утвердили предложенных кандидатов на высшие посты в евроинституты. Об этом в социальной сети X написал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Они утвердили бывшего премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, а также предложили согласовать премьер-министра Эстонии Кайю Каллас на пост главы европейской дипломатии. «Евросовет предложил Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии», — добавил Мишель.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз утвердил передачу Киеву 1,4 миллиарда евро доходов от активов России. Деньги Украине поступят «уже скоро», до конца года Киев получит еще миллиард евро, уточнил он.

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      Маргарита Пименова
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