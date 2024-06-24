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22:01, 24 июня 2024Мир

Евросоюз утвердил передачу Киеву 1,4 миллиарда евро доходов от активов России

Боррель: Евросоюз утвердил передачу Украине € 1,4 млрд доходов от активов России
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Евросоюз утвердил передачу Киеву 1,4 миллиарда евро доходов от активов России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его слова приводит Reuters.

Деньги Украине поступят «уже скоро», до конца года Киев получит еще миллиард евро, добавил Боррель. По его словам, деньги пойдут на покупку систем ПВО и боеприпасов для Украины, а также поддержку оборонной промышленности.

Он также добавил, что Венгрия всячески пытается помешать выделению шести миллиардов евро из Европейского фонда мира в адрес Киева.

Боррель добавил, что ЕС и Украина могут до конца июня, на очередном саммите Евросоюза, подписать соглашение о гарантиях безопасности. Он сообщил, что сейчас завершается работа над согласованием текста документа.

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      Марина Совина
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