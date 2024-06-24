Европа обвинила одну страну в блокировании выплат Украине

Боррель заявил о блокировании выплат Украине на 6 миллиардов евро одной страной

Одна страна Евросоюза по-прежнему продолжает блокировать выплаты шести миллиардов евро из Европейского фонда мира в адрес Киева. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По его словам, обсуждение этого вопроса продолжается, страны пытаются найти решение. Также в ходе пресс-конференции Боррель сообщил, что первые 1,4 миллиарда евро из доходов от заблокированных российских активов поступят Киеву уже очень скоро. До конца года Украина получит еще миллиард.

Дипломат не сказал, какую страну он обвиняет, однако речь идет о Венгрии. До этого в интервью Financial Times он предположил, что к такой позиции Будапешт подталкивают его прочные связи с Россией.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал решение ЕС о направлении доходов от замороженных активов на военную помощь Украине «беспрецедентным по бесстыдности нарушением красных линий и правил Евросоюза». Будапешт единственный в Европе пытается блокировать выделение денег Украине.