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08:12, 24 июня 2024Мир

ЕС нашел лазейку в законодательстве для обхода вето Венгрии на помощь Украине

Боррель: ЕС нашел способ обойти вето Венгрии на помощь Киеву за счет активов РФ

Фото: Pixabay

Европейский союз (ЕС) нашел лазейку в законодательстве для обхода вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли от замороженных активов России. О новом способе обойти решение Будапешта по помощи Киеву рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью Financial Times (FT).

По его словам, поскольку Венгрия воздержалась от предыдущего соглашения об изъятии доходов от замороженных активов России, она «не должна быть частью решения об использовании этих денег».

Отмечается, что обход решения Венгрии таким путем поможет устранить препятствие, которое «может осложнить усилия» стран «Большой семерки» (G7) по привлечению кредита в размере 50 миллиардов долларов для Киева к декабрю 2024 года.

Чиновники-источники газеты отметили, что этого обходного пути для использования доходов от активов, который обсудят министры иностранных дел стран европейского объединения 24 июня, будет достаточно для гарантии выплаты кредита.

Ранее Венгрия заблокировала изъятие доходов от замороженных активов России для покрытия нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Страны ЕС после длительных переговоров согласились передать Украине почти два миллиарда евро, однако представитель Венгрии на встрече послов высказался против этой инициативы.

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