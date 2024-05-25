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10:03, 25 мая 2024Мир

Венгрия помешала передать прибыль с российских активов на оружие Киеву

FT: Венгрия блокирует изъятие доходов от активов России для покрытия нужд ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Венгрия блокирует изъятие доходов от замороженных активов России для покрытия нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Страны Европейского союза (ЕС) после длительных переговоров согласились передать Украине почти два миллиарда евро, однако представитель Венгрии на встрече послов ЕС высказался против этой инициативы, замедлив тем самым передачу средств Киеву.

«В настоящее время они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины», — сообщил изданию на условиях анонимности один из пяти источников, знакомых с ходом переговоров.

Для того, чтобы заключить соглашение об использовании прибыли от замороженных российских активов, европейские чиновники предложили Венгрии сделку, согласно которой их доля брюссельских фондов не будет использоваться для закупок оружия для Украины, сообщил изданию другой источник. Это убедило Будапешт не накладывать вето на инициативу, однако теперь он мешает передаче Киеву этих средств.

24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рабочие группы штаба НАТО в Брюсселе пытаются найти способ принять участие в конфликте на Украине. По его словам, сейчас в центре Североатлантического альянса в Брюсселе над этим вопросом трудятся несколько комиссий.

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