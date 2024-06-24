В Венгрии ответили на планы ЕС обойти решение Будапешта по активам России

Сийярто: решение ЕС по активам РФ в обход Венгрии — нарушение красных линий

Решение Европейского союза (ЕС) по обходу вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли от замороженных активов России — бесстыдное нарушение красных линий. На планы Брюсселя обойти решение Будапешта ответил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что ЕС нашел лазейку в законодательстве для обхода вето Венгрии. По его словам, поскольку Венгрия воздержалась от предыдущего соглашения об изъятии доходов от замороженных активов России, она «не должна быть частью решения об использовании этих денег».