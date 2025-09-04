Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:48, 4 сентября 2025Мир

Каллас узнала «что-то новенькое» об истории после слов Путина

Каллас: Слова Путина о победе СССР и Китая над нацизмом — это что-то новенькое
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР и Китая сыграли решающую роль в победе над нацизмом во время Второй мировой войны, назвав его «чем-то новеньким». Ее слова передает РИА Новости.

«Россия обращалась к Китаю и говорила: "Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм", а я подумала: "Окей, это что-то новенькое"», — сказала она.

По мнению Каллас, заявление российского лидера якобы может «вызвать много вопросов» у людей, знающих историю.

Ранее глава Европейской дипслужбы заявила, что встреча лидеров России, КНР и КНДР в Пекине является прямым вызовом мировому порядку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни Джорджо Армани

    Макрону запретили посещать Израиль

    На крупнейшем фестивале в США впервые в истории жестоко убили человека. Им оказался россиянин. Что об этом известно?

    Раскрыты детали о новом возвращении россиян с Украины

    Фон дер Ляйен пообещала совместную стратегическую повестку Индии и ЕС

    В Германии перед выборами умерли более десятка кандидатов

    Известный стилист высказался о смерти Джорджо Армани

    Ряду регионов России пообещали несвойственное сентябрю тепло

    Испугавшаяся семейного проклятия россиянка потеряла миллионы рублей

    В России ответили на резкое заявление Рютте об иностранных войсках на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости