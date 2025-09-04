Каллас узнала «что-то новенькое» об истории после слов Путина

Каллас: Слова Путина о победе СССР и Китая над нацизмом — это что-то новенькое

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР и Китая сыграли решающую роль в победе над нацизмом во время Второй мировой войны, назвав его «чем-то новеньким». Ее слова передает РИА Новости.

«Россия обращалась к Китаю и говорила: "Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм", а я подумала: "Окей, это что-то новенькое"», — сказала она.

По мнению Каллас, заявление российского лидера якобы может «вызвать много вопросов» у людей, знающих историю.

Ранее глава Европейской дипслужбы заявила, что встреча лидеров России, КНР и КНДР в Пекине является прямым вызовом мировому порядку.