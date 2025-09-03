Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 3 сентября 2025Мир

Каллас отреагировала на встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

Каллас: Встреча лидеров России, КНР и КНДР в Пекине — вызов для миропорядка
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине стала вызовом для мирового порядка. Об этом заявила глава Европейской дипслужбы Кая Каллас, ее цитирует ТАСС.

«Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах», — сказала она, комментируя встречу мировых лидеров.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсетях обвинил Китай, Северную Корею и Россию в «планировании заговора» против США. Он попросил председателя КНР передать «самые теплые приветствия» лидерам России и КНДР, пока против Соединенных Штатов готовится «заговор».

Помощник президента России Юрий Ушаков предположил, что американский лидер сделал это заявление с иронией. Он добавил, что все понимают, какую роль играют США, нынешняя администрация Трампа и лично американский лидер в международных раскладах.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Истощилка не выросла, хер Мерц». В России жестко ответили Германии после «нехороших заявлений» в адрес Путина

    В Петербурге перевозивший почти сотню людей «Метеор» столкнулся с катером и попал на видео

    В Москве запустили первый беспилотный трамвай

    Кадыров отреагировал на санкции Лондона против его матери

    Раскрыты планы Apple на складной iPhone

    В России мусульманин пошел в суд из-за проданного во «Вкусно и точка» бургера

    Каллас отреагировала на встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

    Дибров пошутил о потере работы

    Птица сорвала полет российского самолета в Азию

    Раскрыта судьба оказавшихся на Украине без денег и действующих документов россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости