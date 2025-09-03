Каллас отреагировала на встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

Каллас: Встреча лидеров России, КНР и КНДР в Пекине — вызов для миропорядка

Встреча президента России Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине стала вызовом для мирового порядка. Об этом заявила глава Европейской дипслужбы Кая Каллас, ее цитирует ТАСС.

«Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах», — сказала она, комментируя встречу мировых лидеров.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсетях обвинил Китай, Северную Корею и Россию в «планировании заговора» против США. Он попросил председателя КНР передать «самые теплые приветствия» лидерам России и КНДР, пока против Соединенных Штатов готовится «заговор».

Помощник президента России Юрий Ушаков предположил, что американский лидер сделал это заявление с иронией. Он добавил, что все понимают, какую роль играют США, нынешняя администрация Трампа и лично американский лидер в международных раскладах.