Трамп обвинил Россию, Китай и Северную Корею в заговоре против США

Американский президент Дональд Трамп обвинил Китай, Северную Корею и Россию в «планировании заговора» против США. Он написал об этом на своей странице в Truth Social, комментируя парад в Пекине.

Глава Соединенных Штатов пожелал председателю КНР Си Цзиньпину и «замечательному народу Китая» великолепный и незабываемый праздник.

«Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия [президенту России] Владимиру Путину и [лидеру КНДР] Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — говорится в публикации Трампа.

Ранее глава Белого дома заявил, что не считает для себя вызовом приезд в Пекин Владимира Путина и Ким Чен Ына. Он также сообщил, что Китай якобы нуждается в Соединенных Штатах больше, чем США в КНР.