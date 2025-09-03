Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:39, 3 сентября 2025Мир

Трамп обвинил Россию, Китай и Северную Корею в заговоре

Трамп обвинил Россию, Китай и Северную Корею в заговоре против США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский президент Дональд Трамп обвинил Китай, Северную Корею и Россию в «планировании заговора» против США. Он написал об этом на своей странице в Truth Social, комментируя парад в Пекине.

Глава Соединенных Штатов пожелал председателю КНР Си Цзиньпину и «замечательному народу Китая» великолепный и незабываемый праздник.

«Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия [президенту России] Владимиру Путину и [лидеру КНДР] Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — говорится в публикации Трампа.

Ранее глава Белого дома заявил, что не считает для себя вызовом приезд в Пекин Владимира Путина и Ким Чен Ына. Он также сообщил, что Китай якобы нуждается в Соединенных Штатах больше, чем США в КНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Признать новые территориальные реалии». МИД России назвал условие мирного урегулирования на Украине

    Трамп попросил Си Цзиньпина «передать привет» Путину и Ким Чен Ыну

    Влияние блокировки вступления Армении и Азербайджана в ШОС на Зангезурский коридор оценили

    Медведь вломился в дом ради еды и напал на хозяина

    Утаившему от жены правду о сексуальной жизни мужчине дали совет

    Появились кадры с военного парада в Пекине

    Си Цзиньпин призвал человечество сделать правильный выбор

    Трамп обвинил Россию, Китай и Северную Корею в заговоре

    Разработан убивающий раковые клетки препарат

    Раскрыты последствия атаки ВСУ на Краснодарский край

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости