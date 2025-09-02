Мир
Трамп заявил о нуждающемся в США Китае

Трамп: Китай нуждается в Соединенных Штатах больше, чем США в КНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Китай нуждается в Соединенных Штатах больше, чем США в КНР. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме.

«Китай нуждается в нас больше, чем мы в них», — высказал мнение Трамп.

Глава Белого дома также не считает для себя вызовом приезд в Пекин президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Так политик ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Дональд Трамп рассказал о важности поддержания хороших отношений с ядерными державами. Он заявил, что у него «очень хорошие отношения» с председателем Китая Си Цзиньпином. По словам политика, отказ от студентов из КНР «навредил бы системе».

До этого Дональд Трамп заявил, что собирается посетить Китай в 2025 году. Об этом американский лидер сообщил в ходе совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.

