23:19, 31 августа 2025Мир

Трамп заявил о необходимости ладить с ядерными державами

Трамп указал на важность поддержания хороших отношений с ядерными державами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Американский глава Дональд Трамп рассказал о важности поддержания хороших отношений с ядерными державами. Об этом он упомянул в интервью порталу The Daily Caller.

Так, политику задали вопрос о том, обусловлено ли его решение разрешить обучение в американских университетах 600 тысячам китайских студентов в течение двух лет тем, что это пойдет на пользу Штатам, или же это является лишь элементом его тактики ведения переговоров с КНР.

В ответ на это Трамп заявил, что у него «очень хорошие отношения» с председателем Китая Си Цзиньпином. По словам политика, отказ от студентов из КНР «навредил бы системе».

«Я думаю, что ладить со странами — это хорошо, а не плохо, особенно — с ядерными державами», — также заявил Дональд Трамп.

Ранее газета Financial Times написала, что Дональд Трамп предложил привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине.

До этого стало известно, что Пекин не планирует отправлять миротворцев на Украину в рамках будущих гарантий безопасности.

При этом американские СМИ писали, что положение Китая на мировой арене укрепляется из-за непредсказуемой внешней политики Дональда Трампа.

