WSJ: Положение Китая на мировой арене укрепляется из-за Трампа

Положение Китая на мировой арене укрепляется из-за непредсказуемой внешней политики президента США Дональда Трампа, говорится в материале The Wall Street Journal (WSJ).

В частности, союзники и партнеры США сомневаются в надежности взятых Вашингтоном обязательств в сфере безопасности, а также разочарованы импортными пошлинами, следует из публикации. На этом фоне в Китай «стекаются мировые лидеры». Государство теперь получает расположение стран не только глобального Юга, считает директор Центра американских исследований Фуданьского университета У Синьбо.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что глава КНР Си Цзиньпин подает пример всему миру, показывая, каким может быть взаимоуважательный диалог с зарубежными партнерами. Российский лидер называл исключительно важным для Китая, что «именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни».