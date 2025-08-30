Путин похвалил Си Цзиньпина

Путин заявил, что Си Цзиньпин подает пример всему миру

Глава КНР Си Цзиньпин подает пример всему миру, показывая, каким может быть взаимоуважательный диалог с зарубежными партнерами, заявил в интервью «Синьхуа» президент России Владимир Путин.

«Он настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам», — похвалил Путин Си Цзиньпина, назвав исключительно важным для Китая, что «именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни».

Помимо этого, Путин отметил, что Си Цзиньпин «очень бережно относится к истории своей страны».

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин с 31 августа по 5 сентября побывает в Тяньцзине, Пекине и Владивостоке и проведет больше десятка международных встреч. По его словам, российского лидера в Китае будет сопровождать масштабная делегация, в нее войдут ключевые вице-премьеры, министры, представители крупного бизнеса.