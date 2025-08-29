Мир
21:19, 29 августа 2025

На Западе сообщили об идее Трампа привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине

FT: Трамп предложил привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп предложил привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине. Об идее политика сообщила газета Financial Times.

«Трамп предложил пригласить Китай, чтобы он предоставил миротворцев для мониторинга над нейтральной зоной... в рамках мирного урегулирования с Россией в ходе встречи с европейскими лидерами», — отмечается в материале.

При этом собеседник издания в Белом доме опроверг сведения о подобных дискуссиях. В статье уточняется, что против размещения китайских миротворцев выступили Киев и его европейские союзники. Газета утверждает, что они сочли бы приемлемым отправку турецкого контингента на Украину.

Ранее стало известно, что Пекин не планирует отправлять миротворцев на Украину в рамках будущих гарантий безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

О якобы готовности Китая разместить миротворцев в рамках мандата ООН до этого писало издание Welt со ссылкой на источники в китайских правительственных кругах.

