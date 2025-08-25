Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:30, 25 августа 2025Мир

Китай раскрыл свою позицию по отправке миротворцев на Украину

МИД КНР: Пекин не планирует отправлять миротворцев на Украину
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пекин не планирует отправлять миротворцев на Украину в рамках будущих гарантий безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Соответствующая информация не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна», — сказал он, комментируя публикацию в СМИ о якобы готовности КНР отправить своих военных на Украину.

Ранее издание Welt со ссылкой на источники в китайских правительственных кругах сообщило о якобы готовности Пекина отправить свои миротворческие силы на Украину в случае, если их развертывание будет осуществлено на основе мандата Организации Объединенных Наций (ООН).

Политолог Ван Сяоцюань отметил, что Китай предлагает комплексное решение украинского конфликта, предусматривающее отмену санкций против России в случае предоставления Украине гарантий безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России закрыли крупнейший сайт с информацией о миллионах россиян. Мошенники годами получали данные о паспортах и зарплатах

    «Русская община» записала видеообращение после смерти соратника в Подмосковье

    Россиян успокоили по поводу девальвации рубля

    Племянник Сергея Зверева погиб на СВО

    Алена Апина снялась без штанов в честь 61-летия

    Доктор Мясников обратился к любящим сидеть перед телевизором и есть пельмени россиянам

    Тигр перепрыгнул через барьер в зоопарке и напал на гиену

    Заминированная для подрыва сотрудников ФСБ икона попала на видео

    Боец СВО стал помощником главы российского региона

    ЦДМ в Москве возобновил работу после взрыва

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости