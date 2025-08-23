Стало известно о готовности Китая отправить миротворцев на Украину при одном условии

Welt: Китай выразил готовность отправить миротворческие силы на Украину

Китай якобы выразил готовность отправить свои миротворческие силы на Украину. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники в китайских правительственных кругах.

По данным издания, правительство Китая подчеркнуло, что готово отправить миротворцев только в том случае, если их развертывание будет осуществлено на основе мандата Организации Объединенных Наций (ООН).

Между тем в Европейском союзе (ЕС) выражают опасения относительно данной инициативы. «Существует риск того, что Китай будет в первую очередь заниматься шпионажем на Украине и в случае обострения конфликта займет явно пророссийскую позицию, а не нейтральную», — заявил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

Кроме того, большинство стран ЕС не склонны заранее предоставлять возможным миротворцам мандат ООН, хотя Италия на протяжении нескольких месяцев активно продвигает эту инициативу.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у стран так называемой коалиции желающих нет согласия по вопросу отправки войск на Украину. Он подчеркнул, что Польша не планирует размещать свой воинский контингент на украинской территории.