В Китае раскрыли деталь гарантий безопасности Украине

Ван: Гарантии безопасности Украине предусматривают отмену санкций против России

Китай предлагает комплексное решение украинского конфликта, предусматривающее отмену санкций против России в случае предоставления Украине гарантий безопасности. Деталь инициативы Пекина раскрыл политолог Ван Сяоцюань, его слова приводит газета Global Times.

«Китай стремится всесторонне устранить обеспокоенность всех сторон, включая (…) прекращение односторонних санкций, поддержание стабильности производственно-сбытовых цепочек», — подчеркнул Ван.

По его словам, урегулирование кризиса должно учесть вопросы обеспечения безопасности атомных электростанций, предотвращения распространения ядерного оружия и последующего восстановления.

Ранее сообщалось, что Пентагон не планирует играть большую роль в предоставлении Киеву гарантий безопасности. Как уточнялось, такую позицию изложил заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.