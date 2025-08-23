Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:26, 23 августа 2025Мир

В Китае раскрыли деталь гарантий безопасности Украине

Ван: Гарантии безопасности Украине предусматривают отмену санкций против России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китай предлагает комплексное решение украинского конфликта, предусматривающее отмену санкций против России в случае предоставления Украине гарантий безопасности. Деталь инициативы Пекина раскрыл политолог Ван Сяоцюань, его слова приводит газета Global Times.

«Китай стремится всесторонне устранить обеспокоенность всех сторон, включая (…) прекращение односторонних санкций, поддержание стабильности производственно-сбытовых цепочек», — подчеркнул Ван.

По его словам, урегулирование кризиса должно учесть вопросы обеспечения безопасности атомных электростанций, предотвращения распространения ядерного оружия и последующего восстановления.

Ранее сообщалось, что Пентагон не планирует играть большую роль в предоставлении Киеву гарантий безопасности. Как уточнялось, такую позицию изложил заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупные санкции или ничего». Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    В Китае раскрыли деталь гарантий безопасности Украине

    Экс-премьер Италии рассказал о разрушенной в отношении Европы иллюзии

    Марочко сообщил о плачевном состоянии ВСУ у Константиновки в ДНР

    Украинцу пригрозили 15 годами тюрьмы за создание Львовской народной республики

    Владельцы рублевых вкладов получили новый сигнал от рынка

    Девушка задала вопрос Путину о Севморпути и удивила его

    Российский боец рассказал о маскировке ВСУ в ДНР

    Киеву предрекли скорое открытие второго фронта

    Трамп пошутил о своем выступлении на чемпионате мира по футболу 2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости