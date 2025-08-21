Мир
Стало известно о планах Пентагона минимизировать свою роль в гарантиях безопасности Киева

Politico: Пентагон хочет минимизировать свою роль в гарантиях безопасности Киева
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Пентагон не планирует играть большую роль в предоставлении Киеву гарантий безопасности. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«Высокопоставленный политический чиновник Пентагона сообщил небольшой группе союзников, что США планируют играть минимальную роль в предоставлении каких-либо гарантий безопасности Украине. [Это] является одним из самых явных признаков того, что Европе придется взять на себя бремя», — сказано в материале.

По информации издания, такую позицию изложил заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони предложила дать Киеву гарантии безопасности без вступления в НАТО.

