21:38, 20 августа 2025Мир

В Италии предложили не принимать Украину в НАТО

Премьер Италии предложила дать Киеву гарантии безопасности без вступления в НАТО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила отказать Украине в членстве в НАТО, предоставив стране альтернативные гарантии безопасности. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Мелони продвигает предложение, которое фактически представляет собой положение о коллективной обороне, аналогичное НАТО, но не подразумевает фактического членства в альянсе», — говорится в материале. Таким образом, союзники Украины будут обязаны в течение суток согласовать военную поддержку, если возобновится конфликт с Россией.

План предполагает предоставление республике непрерывной оборонной и экономической помощи, а также укрепление Вооруженных сил Украины и введение санкций против России. Однако в материале не уточняется, намерены ли страны НАТО в случае конфликта отправлять на Украину своих военных.

Ранее стало известно, что несколько Генштабов НАТО продолжают обсуждать гарантии для Киева.

