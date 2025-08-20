В США заявили об обсуждении Генштабами НАТО гарантий для Киева

Несколько начальников Генштабов (НГШ) армий стран НАТО все еще продолжают обсуждать гарантии безопасности для Киева после завершившейся без практических результатов телеконференции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Вашингтоне.
«Около полудюжины НГШ стран НАТО продолжают консультации о возможностях гарантий безопасности Украине», — подчеркнул он.
По словам источника, крайнего срока для принятия решений не существует, так как предложения о гарантиях безопасности должны формулировать лидеры государств-членов НАТО, а не военные.
Ранее постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что гарантии безопасности для Украины исключают членство в НАТО.