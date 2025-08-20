Мир
21:11, 20 августа 2025

В США заявили об обсуждении Генштабами НАТО гарантий для Киева

Reuters: Несколько Генштабов НАТО продолжают обсуждать гарантии для Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Несколько начальников Генштабов (НГШ) армий стран НАТО все еще продолжают обсуждать гарантии безопасности для Киева после завершившейся без практических результатов телеконференции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Вашингтоне.

«Около полудюжины НГШ стран НАТО продолжают консультации о возможностях гарантий безопасности Украине», — подчеркнул он.

По словам источника, крайнего срока для принятия решений не существует, так как предложения о гарантиях безопасности должны формулировать лидеры государств-членов НАТО, а не военные.

Ранее постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что гарантии безопасности для Украины исключают членство в НАТО.

