Джилл Байден заявила о неизлечимой болезни супруга

Джилл Байден сообщила о метастазах у экс-президента США Джо Байдена

Супруга экс-президента США Джо Байдена Джилл заявила, что он будет жить с раком до конца своих дней. Об этом она рассказала в эфире Today.

«Он держится нормально», — сказала Джилл Байден, комментируя состояние мужа.

По ее словам, диагностированный у ее супруга рак «дал метастазы в кости». «Поэтому, думаю, Джо будет жить с раком до конца своих дней», — указала экс-первая леди.

Ранее Джилл Байден рассказала, что выступление мужа на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в июне 2024 года сильно напугало ее. «Когда я смотрела на это, я подумала: "Боже мой, у него инсульт". И это напугало меня до смерти», — высказалась бывшая первая леди Соединенных Штатов.