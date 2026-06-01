Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:13, 1 июня 2026Мир

Джилл Байден заявила о неизлечимой болезни супруга

Джилл Байден сообщила о метастазах у экс-президента США Джо Байдена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Супруга экс-президента США Джо Байдена Джилл заявила, что он будет жить с раком до конца своих дней. Об этом она рассказала в эфире Today.

«Он держится нормально», — сказала Джилл Байден, комментируя состояние мужа.

По ее словам, диагностированный у ее супруга рак «дал метастазы в кости». «Поэтому, думаю, Джо будет жить с раком до конца своих дней», — указала экс-первая леди.

Ранее Джилл Байден рассказала, что выступление мужа на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в июне 2024 года сильно напугало ее. «Когда я смотрела на это, я подумала: "Боже мой, у него инсульт". И это напугало меня до смерти», — высказалась бывшая первая леди Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран решился на радикальный шаг

    У ярославского «Локомотива» появился новый тренер

    Президент Венгрии обвинил Мадьяра в политической эксплуатации конституции

    Известный журналист переехал в Россию, обрусел и стал чужим на родине

    Онколог назвал признаки опасных родинок

    Зеленский обратился к Минобороны с поручением

    Захарова сделала заявление о недружественном решении Румынии

    Ограбленный в Париже российский блогер объяснил желание скупать сумки

    Центробанк повысил курсы валют

    Предсказано будущее отношений России и Сербии после ухода Вучича с поста президента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok