В России стало больше пожилых предпринимателей

Корпорация МСП: Число пожилых бизнесменов в России превысило 440 тыс. человек

За последний год количество российских предпринимателей пенсионного возраста увеличилось на 16 процентов и превысило 440 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Корпорации МСП.

Для сравнения, годом ранее пожилых бизнесменов в России насчитывалось 379 тысяч, а в начале мая 2021-го — 264 тысячи. Таким образом, за 12 месяцев прирост составил свыше 61 тысячи человек, а за три года — более 176 тысяч, констатировали в корпорации.

Основным драйвером роста численности пожилых предпринимателей оказались мужчины, пояснили в организации. За последние три года число бизнесменов пенсионного возраста увеличилось в 1,9 раза, а пожилых женщин-предпринимателей — в 1,5 раза. При этом среди представителей обоих полов пожилого возраста самой востребованной сферой является торговля, заключили в корпорации.

Что касается более молодых предпринимателей, то они в последнее время столкнулись с серьезными проблемами на фоне усиления фискальной нагрузки. С начала этого года ставка НДС для представителей малого и среднего бизнеса повысилась с 20 до 22 процентов, а порог уплаты налога, напротив, упал втрое — с 60 миллионов рублей ежегодной выручки до 20 миллионов. В дальнейшем последнюю планку власти планируют урезать еще вдвое, до 10 миллионов.

На этом фоне кандидат экономических наук Николай Кульбака спрогнозировал уход части предпринимателей в тень, рост случаев дробления бизнеса или массовое закрытие небольших компаний. Еще одним вариантом оптимизации растущих издержек аналитики называют рост спроса на оплату товаров и услуг наличными. При таком раскладе, пояснили они, руководители компаний экономят на банковских комиссиях (эквайринге).