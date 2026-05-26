Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:05, 26 мая 2026Экономика

В России стало больше пожилых предпринимателей

Корпорация МСП: Число пожилых бизнесменов в России превысило 440 тыс. человек
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock / Fotodom  

За последний год количество российских предпринимателей пенсионного возраста увеличилось на 16 процентов и превысило 440 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Корпорации МСП.

Для сравнения, годом ранее пожилых бизнесменов в России насчитывалось 379 тысяч, а в начале мая 2021-го — 264 тысячи. Таким образом, за 12 месяцев прирост составил свыше 61 тысячи человек, а за три года — более 176 тысяч, констатировали в корпорации.

Основным драйвером роста численности пожилых предпринимателей оказались мужчины, пояснили в организации. За последние три года число бизнесменов пенсионного возраста увеличилось в 1,9 раза, а пожилых женщин-предпринимателей — в 1,5 раза. При этом среди представителей обоих полов пожилого возраста самой востребованной сферой является торговля, заключили в корпорации.

Что касается более молодых предпринимателей, то они в последнее время столкнулись с серьезными проблемами на фоне усиления фискальной нагрузки. С начала этого года ставка НДС для представителей малого и среднего бизнеса повысилась с 20 до 22 процентов, а порог уплаты налога, напротив, упал втрое — с 60 миллионов рублей ежегодной выручки до 20 миллионов. В дальнейшем последнюю планку власти планируют урезать еще вдвое, до 10 миллионов.

На этом фоне кандидат экономических наук Николай Кульбака спрогнозировал уход части предпринимателей в тень, рост случаев дробления бизнеса или массовое закрытие небольших компаний. Еще одним вариантом оптимизации растущих издержек аналитики называют рост спроса на оплату товаров и услуг наличными. При таком раскладе, пояснили они, руководители компаний экономят на банковских комиссиях (эквайринге).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об изменении тактики СВО после заявления МИД. Военкоры пишут о «включении режима Ирана»

    Прохожий кинулся душить и избивать школьника в российском регионе

    Бывший главврач российской больницы ушел на СВО после тяжелого ранения брата на фронте

    В МИД России указали на последствия финансирования Украины Западом

    Новых кандидатов на роль переговорщика с Россией от ЕС оценили

    Раскрыта причина повышенного риска отслоения сетчатки

    В России заметно упали продажи одного вида напитков

    Объявлены цены на машины Volga для России

    В Госдуме предложили увеличить россиянам ежегодный оплачиваемый отпуск

    Захарову возмутил Международный уголовный суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok