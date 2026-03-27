13:21, 27 марта 2026

В России спрогнозировали массовое закрытие малого бизнеса

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В среднесрочной перспективе в России закроется до 30 процентов малого бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей. Такой прогноз дал кандидат экономических наук Николай Кульбака, его слова приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

Положение значительной части малого бизнеса заметно ухудшилось на фоне усилившегося давления, отметил эксперт. Речь идет в том числе о возросшей фискальной нагрузке на подобного рода компании, а также на индивидуальных предпринимателей.

На этом фоне единственным реальным выходом из кризисной ситуации для малого бизнеса становится уход в тень, пояснил аналитик. Исход борьбы в противостоянии властей с предпринимателями пока не ясен, однако это противостояние продолжится в обозримом будущем, уверен Кульбака. «Пока оценка сейчас, что до 30 процентов малых бизнесов будет закрываться», — констатировал экономист.

С начала этого года ставка по налогу на добавленную стоимость (НДС) в России увеличилась с 20 до 22 процентов. Порог его уплаты для малого бизнеса, в свою очередь, понизили втрое — с 60 миллионов до 20 миллионов рублей. С 2028 года порог доходов для уплаты НДС в России планируют снизить еще в два раза — до 10 миллионов. В результате, отмечал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, ряд логистических компаний был вынужден повышать тарифы на свои услуги, чтобы остаться на плаву.

Итогом налоговых изменений стало усиление тревожных настроений в российской бизнес-среде. Подавляющее большинство отечественных компаний, как показали результаты исследования делового объединения «Опора России», отметили ухудшение ситуации на внутреннем рынке в начале 2026 года по сравнению с 2025-м. Показательно, что почти все фирмы, поучаствовавшие в опросе, представляли средний, малый и микробизнес, остальная часть респондентов числились в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

    Последние новости

    В НАТО начался раскол

    США и Иран собрались провести прямые переговоры

    Кот в Подмосковье прошел десятки километров и вернулся домой через девять дней

    Перечислены вызывающие туман в голове привычки

    Иран не захотел прекращать военные действия против США и Израиля

    Сокращение населения Украины измерили городом

    США пригрозили оставить Евросоюз без искусственного интеллекта

    Водителей предупредили о штрафе за перекрытие выхода из подъезда

    Артемий Лебедев не захотел надолго расставаться со Слепаковым

    Чехия возмутилась нападением на Русский дом в Праге

    Все новости
