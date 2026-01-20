Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:54, 20 января 2026Экономика

Повышение цен в начале года объяснили

«Известия»: Рост цен в РФ в январе может объясняться злоупотреблениями бизнеса
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В первые недели 2026 года Росстат на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов зафиксировал существенный рост цен на товары и услуги. При этом масштаб повышения ставит вопрос по поводу возможных злоупотреблений со стороны бизнеса, пишут «Известия».

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин рассказал, что логистические компании повысили тарифы на 10-20 процентов, что закладывается в стоимость перевозимого товара. Участники рынка объяснили рост цен, помимо НДС, подорожанием бензина и обслуживания техники.

В сфере услуг — это общепит, фитнес, частная медицина и образование — цены с января выросли на 8-10 процентов. В IT и цифровых услугах повышение составило 5-7 процентов, хотя, отметил основатель группы компанией «Инсек» Алексей Бегаев, в прошлом году в сегменте бизнес поднимал расценки на 30-50 процентов.

Основатель компании Copterdrone Алексей Коноплев напомнил, что после новогоднего ажиотажа многие компании сталкиваются с нехваткой товара, что толкает цены вверх.

Материалы по теме:
Прожиточный минимум в России в 2026 году. Таблица по регионам
Прожиточный минимум в России в 2026 году.Таблица по регионам
10 декабря 2025
Инфляция: что это такое и как защитить свои деньги в России в 2026 году
Инфляция:что это такое и как защитить свои деньги в России в 2026 году
5 декабря 2025

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель признала, что налоговые изменения дают повод для роста стоимости товаров и услуг, но указала, что для многих организаций этот фактор не может быть единственной причиной. В ряде случаев повышение цен выглядит неоправданно большим, не соотносящимся с ростом нагрузки.

Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин полагает, что если речь идет о росте цен более чем на 10 процентов, то фактически такие действия можно считать злоупотреблением со стороны бизнеса. В свою очередь, гендиректор компании «Первая группа» Алексей Порошин напомнил, что по итогам года Банк России ожидает инфляцию в размере 4-5 процентов, так что любое превышение этого уровня уже является отклонением от допустимых рамок.

В середине прошлой недели Росстат сообщил, что в период с 1 по 12 января 2026 года цены в стране выросли на 1,26 процента, что в пересчете на суточные значения в 2,7 раза выше, чем за январь прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В СПЧ прокомментировали резонансное убийство в Электростали

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Максим Галкин показал новую внешность

    Тарелку с цветком с чердака оценили в два миллиона рублей

    Иммунолог оценил важность ношения шапки зимой

    Стала известна цена шпагата Волочковой

    Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

    Суд определился с продлением ареста замминистру обороны Тимуру Иванову

    Лавров рассказал о сожалениях многих западных политиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok