Повышение цен в начале года объяснили

«Известия»: Рост цен в РФ в январе может объясняться злоупотреблениями бизнеса

В первые недели 2026 года Росстат на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов зафиксировал существенный рост цен на товары и услуги. При этом масштаб повышения ставит вопрос по поводу возможных злоупотреблений со стороны бизнеса, пишут «Известия».

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин рассказал, что логистические компании повысили тарифы на 10-20 процентов, что закладывается в стоимость перевозимого товара. Участники рынка объяснили рост цен, помимо НДС, подорожанием бензина и обслуживания техники.

В сфере услуг — это общепит, фитнес, частная медицина и образование — цены с января выросли на 8-10 процентов. В IT и цифровых услугах повышение составило 5-7 процентов, хотя, отметил основатель группы компанией «Инсек» Алексей Бегаев, в прошлом году в сегменте бизнес поднимал расценки на 30-50 процентов.

Основатель компании Copterdrone Алексей Коноплев напомнил, что после новогоднего ажиотажа многие компании сталкиваются с нехваткой товара, что толкает цены вверх.

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель признала, что налоговые изменения дают повод для роста стоимости товаров и услуг, но указала, что для многих организаций этот фактор не может быть единственной причиной. В ряде случаев повышение цен выглядит неоправданно большим, не соотносящимся с ростом нагрузки.

Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин полагает, что если речь идет о росте цен более чем на 10 процентов, то фактически такие действия можно считать злоупотреблением со стороны бизнеса. В свою очередь, гендиректор компании «Первая группа» Алексей Порошин напомнил, что по итогам года Банк России ожидает инфляцию в размере 4-5 процентов, так что любое превышение этого уровня уже является отклонением от допустимых рамок.

В середине прошлой недели Росстат сообщил, что в период с 1 по 12 января 2026 года цены в стране выросли на 1,26 процента, что в пересчете на суточные значения в 2,7 раза выше, чем за январь прошлого года.