Почти весь российский бизнес заметил ухудшение ситуации

Forbes: 95 % предпринимателей в России заметили ухудшение ситуации в 2026 году

Ситуация в бизнесе в России в начале 2026 года ухудшилась в той или иной степени по сравнению с 2025-м. Такой ответ в масштабном опросе, проведенном деловым объединением «Опора России» дали 94,7 процента респондентов. О значительном ухудшении ситуации говорили 76,5 процента, сообщает Forbes.

В исследовании приняли участие 3,5 тысячи предпринимателей из 86 регионов страны. Почти все они — представители среднего, малого и микробизнеса, индивидуальные предприниматели (ИП) или самозанятые. Большая часть опрошенных представляют микропредприятия с выручкой 20-60 миллионов рублей.

В текущем году они сталкиваются с падением выручки (68,7 процента), хотя уже по итогам прошлого года 45 процентов либо не получили прибыли, либо зафиксировали убытки.

Одной из основных причин ухудшения стали поправки в Налоговый кодекс, повысившие нагрузку на предприятия. В первую очередь речь идет о сокращении лимита годовых доходов, позволяющего использовать упрощенную систему налогообложения (УСН) и патентную систему налогообложения (ПСН), с 60 до 20 миллионов рублей.

Как отмечает президент «Опоры России» Александр Калинин, в новых условиях бизнесу приходится сокращать персонал и производственные расходы. Он уверен, что во многих случаях дело дойдет до закрытия предприятий или перепрофилирование.

О фактическом прекращении своей деятельности заявили уже 5,5 процента представителей малого и среднего бизнеса (МСП). Полностью уверены, что смогут продолжить работу, только 23,7 процента респондентов, а 18,2 процента дают на такой исход не более 30 процентов.

Зампред Общественного совета при Федеральной налоговой службе (ФНС) Сергей Борисов предположил, что в обозримом будущем с рынка уйдет треть предприятий МСП. При этом он напомнил, что в прошлом году этот сегмент экономики принес бюджету России 13,2 триллиона рублей, что в полтора раза больше, чем нефтегазовый сектор.

Главным способом адаптации к налоговым изменениям бизнес называет повышение цен — на него пошли 82,7 процента предпринимателей. Также некоторые предприниматели выбрали автоматизированную УСН, которая пока не предполагает уплату налога на добавленную стоимость (НДС). Однако для подавляющего числа опрошенных ни оптимизация, ни рост цен не позволила полноценно компенсировать рост издержек и фискальной нагрузки.

Ранее о возможном уходе с рынка 30 процентов представителей МСП предупредил руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов.