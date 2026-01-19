В России приготовились к закрытию трети малых и средних компаний

RTVI: Изменения в НДС приведут к закрытию 30 процентов компаний из сектора МСП

Повышение с 2026 года налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов и снижение порога для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) с 60 до 20 миллионов рублей дохода в год приведет к тому, что закроются до 30 процентов компаний из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом в комментарии RTVI рассказал руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов.

По его словам, одновременно вырастет зависимость от крупного иностранного бизнеса, который будет идти в Россию через серый импорт, а также активность китайских производителей на маркетплейсах.

Что касается отечественных компаний, то уйти в тень им будет сложно. Эксперт подчеркнул, что «подъем импортозамещения, что начался в 2022 году, попросту уничтожили, при этом серый импорт из недружественных стран через крупные каналы не тронули».

В качестве примера он привел импорт сельхозтехники из Германии и Бельгии. Ее ввозят как обычную, не декларируя чипы шифрования и GPU. В результате данные для искусственного интеллекта обрабатывают на серверах в недружественных странах.

Однако если такие чипы попытается ввезти объект МСП, то столкнется с претензиями Федеральной службы безопасности (ФСБ) и дополнительными налогами. Ничего этого нет в недружественных странах, а значит, их продукция окажется в разы дешевле. «Так обнуляют отечественное импортозамещение и технологический суверенитет», — заключил Курасов.

В первую очередь под угрозой, объяснил он, находится электронная торговля, сервисные услуги и производство, где плотная конкуренция и сложнее переложить издержки на покупателей.

Сооснователь и директор по продукту бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Анастасия Моргунова ожидает проблемы у ретейла, в креативных индустриях и сфере услуг. Она отметила, что у бизнеса двойная угроза — новые налоги и необходимость повышения зарплат сотрудникам, но решение в виде индексации цен может не сработать из-за обвала спроса.

Ранее президент России Владимир Путин назвал повышение НДС временным, однако не уточнил, в какие сроки планируется его возвращение на уровень 20 процентов. Конечной целью увеличения сбора налогов он назвал «снижение налогового бремени в будущем». При этом глава государства подчеркнул, что рост налогов должен напрямую повлиять на наполнение российского бюджета.