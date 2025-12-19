Путин назвал целью роста НДС снижение налогового бремени

Путин заявил о снижении налогового бремени в будущем после роста НДС в 2026 году

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в 2026 году с 20 до 22 процентов не будет вечным. Такое обещание во время прямой линии дал президент России Владимир Путин. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

По его словам, конечной целью такого решения является «снижение налогового бремени в будущем». Глава государства уверен, что правительство будет работать в этом направлении. «Я на это тоже рассчитываю», — указал он.

При этом Путин подчеркнул, что рост налогов должен произойти не на бумаге, а напрямую повлиять на наполнение российского бюджета, испытывающего сложности с доходами. Для этого власти должны активнее заняться снижением доли теневой экономики и исключить уход бизнеса в тень для экономии на уплате налогов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов указывал, что все остальные способы финансирования дефицита бюджета носили бы более инфляционный характер. В Центробанке оценивают влияние НДС на рост цен в декабре-январе на 0,6-0,8 процентного пункта.