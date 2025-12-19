Путин объяснил цель повышения одного налога

Путин: Цель повышения НДС состоит в достижении сбалансированности бюджета

Цель повышения НДС состоит в достижении сбалансированности бюджета. Так объяснил увеличение налога президент России Владимир Путин во время прямой линии.

По словам главы государства, повышение налогов в стране носит временный характер. Налоговое бремя в будущем должно снижаться.

«Повышение налогов должно произойти не на бумаге, оно должно привести к повышению доходов бюджета России», — пояснил он.

Сейчас перед властями стоит задача избавиться от теневой экономики, исключить уход в тень при уплате налогов, подчеркнул Путин.

В Центробанке считают, что повышение НДС приведет к росту цен в России на 0,6-0,8 процентного пункта в декабре-январе, но в дальнейшем станет дезинфляционным фактором. Ссылаясь на опыт подъема налога и практику других стран, в регуляторе предположили, что «повышение не в полной мере будет перенесено в цены "на полке"» и частично погасится за счет маржи производителей и торговли.