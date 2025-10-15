Экономика
11:41, 15 октября 2025Экономика

Центробанк оценил влияние повышения НДС на рост цен в России

ЦБ: Повышение НДС сначала увеличит цены, а потом поможет замедлить их рост
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) приведет к росту цен в России на 0,6-0,8 процентного пункта
в декабре-январе, но в дальнейшем станет дезинфляционным фактором, считают в Центробанке (ЦБ) РФ. Такая оценка содержится в опубликованном регулятором бюллетене «О чем говорят тренды».

Ссылаясь на опыт подъема уровня НДС и практику других стран, его авторы предположили, что «повышение не в полной мере будет перенесено в цены "на полке"» и частично погасится за счет маржи производителей и торговли. Признав, что достичь четырехпроцентного уровня инфляции в следующем году теперь станет несколько сложнее, в ЦБ в то же время отметили, что «если бы тот же уровень бюджетных расходов финансировался за счет бюджетного дефицита, а не НДС и других
налоговых мер, то для возвращения к низкой инфляции потребовалось бы дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики».

К тому же дополнительное охлаждение внутреннего спроса в 2026 году частично компенсирует первоначальный рост цен, отметили в Банке России.

В конце сентября стало известно, что Минфин России предложил пересмотреть базовую ставку НДС, повысив ее с 20 до 22 процентов с сохранением ее льготного уровня в 10 процентов для всех социально значимых товаров.

    Все новости