09:43, 29 сентября 2025Экономика

Силуанов объяснил преимущества нового роста налогов

Глава Минфина Силуанов объяснил рост НДС до 22 % стремлением ускорить рост ВВП
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Новое повышение налога на добавленную стоимость (НДС), который с 2026 года должен вырасти с 20-ти до 22 процентов, вызвано стремлением избежать негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, таким образом правительство хочет добиться более низкой траектории процентных ставок, а следовательно, ускорения роста ВВП. Все альтернативные сценарии, предусматривающие несбалансированный бюджет, окажут на экономику более негативное воздействие, объяснил чиновник.

Глава Минфина завершил, что влияние роста НДС на инфляцию будет носить «умеренный и ограниченный характер», а также напомнил, что в некоторых странах Европы аналогичных налог даже немного выше, чем предлагает ведомство. Например, Ирландии, Польше, Португалии и Словакии он равен 23 процентам.

Ведомство внесло на рассмотрение в правительство проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий рост НДС, на прошлой неделе, подтвердив сообщения ряда СМИ. Инициатива не касается социально значимых товаров, которым сохранят льготную ставку в 10 процентов.

В конце весны этого года Силуанов отмечал, что в ближайшие несколько лет вносить изменения в налоговое законодательство ведомство не планирует. Отдельно он выступил против инициативы повысить налоговые ставки для банков и состоятельных россиян, указав, что перегибать палку в этом вопросе не следует.

