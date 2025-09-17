Экономика
Стали известны подробности подготовки проекта бюджета

Reuters: Российское правительство думает о повышении НДС из-за дефицита бюджета
Платон Щукин
При подготовке проекта федерального бюджета на 2026 год российское правительство обсуждает возможность повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для сдерживания дефицита и поддержки резервов. Об этом со ссылкой на четыре источника пишет Reuters.

Предполагается, что документ внесут в Госдуму 29 сентября, хотя ключевые положения будут согласованы заранее и в результате обсуждения в нижней палате парламента не изменятся.

Собеседник агентства утверждает, что к концу года дефицит бюджета превысит уровень 1,7 процента от ВВП, который был обозначен после июньской корректировки. Кроме того, по его словам, ожидавшийся на следующий год дефицит в размере 0,9 процента также придется повышать.

Другой источник объяснил, что соблюдение бюджетного правила, которое предусматривает сохранение подушки безопасности на случай падения нефтегазовых доходов, не дает иных вариантов для бюджета. Гипотетическое повышение НДС позволит существенно сократить дефицит, однако проблемой остается обещание президента страны Владимира Путина не вносить существенных изменений в налоговую систему, данное в прошлом году.

На этой неделе Путин попросил участников совещании по экономическим вопросам оценить снижение прогнозов по экономическому росту до 1,1 процента по итогам 2025 года. «Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы?» — поинтересовался он.

Также он потребовал от правительства и ведомств «пройти по острому лезвию», приняв необходимые меры для борьбы с инфляцией и «не переохладив, не заморозив» экономику.

Между тем сотрудники Института народнохозяйственного прогнозирования РАН в обновленном прогнозе предупредили о необходимости сокращения расходов. По их оценкам, если траты оставить в прежнем виде, то к концу года дефицит консолидированного бюджета подойдет к 10 триллионам рублей.

