Над доходами консолидированного бюджета России нависла угроза падения

ИНП РАН: Доходы консолидированного бюджета РФ могут упасть впервые с 2020 года

Доходы консолидированного бюджета России, то есть включающего бюджеты регионов, но без учета внебюджетных фондов, по итогам года могут сократиться впервые за пять лет. О нависшей угрозе говорится в обновленном прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

В документе указано, что в 2025 году доходы составят 61 триллион рублей, в то время как годом ранее они дошли до 61,3 триллиона. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, можно говорить о падении примерно на 10 процентов.

Авторы прогноза предлагают признать, что на начало сентября российская экономика балансирует между стагнацией и спадом, а остановка роста стала уже статистическим фактом. Они добавляют, что действовавшие ранее факторы экономического роста исчерпали свой эффект.

«Наращивание государственных расходов упирается в растущий дефицит бюджета и уже не дает прежний импульс экономике в условиях торможения экономической активности в частном секторе», — говорится в публикации.

На этом основании ученые предполагают, что ненефтегазовые доходы в оставшиеся месяцы не позволят компенсировать провал в нефтегазовых, поскольку рост налогооблагаемой базы останавливается. За вычетом нарастающих убытков совокупный результат российского бизнеса за первое полугодие оказался на 8,5 процента хуже, чем годом ранее, и если бы не повышение налоговой ставки, то ситуация с бюджетом оказалась бы даже печальнее.

При этом прогноз констатирует, что Минфин не обращает внимания на складывающиеся обстоятельства и продолжает политику опережающего финансирования расходов.

Величину дефицита бюджета к концу года в ИНП связывают с готовностью финансового ведомства снижать расходы. Базовым вариантом авторы документа считают дефицит бюджета в размере 5,3 триллиона рублей, но для этого Минфину придется уменьшить траты на 4,4 триллиона. Если снижения не произойдет, то дефицит приблизится к десяти триллионам рублей.

Накануне, 15 сентября, президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам обратился к его участникам с просьбой оценить снижение прогнозов по экономическому росту до 1,1 процента. «Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили?» — поинтересовался он.