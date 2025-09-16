Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:32, 16 сентября 2025Экономика

Над доходами консолидированного бюджета России нависла угроза падения

ИНП РАН: Доходы консолидированного бюджета РФ могут упасть впервые с 2020 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Доходы консолидированного бюджета России, то есть включающего бюджеты регионов, но без учета внебюджетных фондов, по итогам года могут сократиться впервые за пять лет. О нависшей угрозе говорится в обновленном прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

В документе указано, что в 2025 году доходы составят 61 триллион рублей, в то время как годом ранее они дошли до 61,3 триллиона. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, можно говорить о падении примерно на 10 процентов.

Авторы прогноза предлагают признать, что на начало сентября российская экономика балансирует между стагнацией и спадом, а остановка роста стала уже статистическим фактом. Они добавляют, что действовавшие ранее факторы экономического роста исчерпали свой эффект.

«Наращивание государственных расходов упирается в растущий дефицит бюджета и уже не дает прежний импульс экономике в условиях торможения экономической активности в частном секторе», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Волна банкротств рискует накрыть строительный рынок России. Кто будет строить доступное жилье для россиян?
Волна банкротств рискует накрыть строительный рынок России.Кто будет строить доступное жилье для россиян?
10 сентября 2025
Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
Россия оказалась на грани топливного кризиса.Что происходит с ценами на бензин?
22 августа 2025

На этом основании ученые предполагают, что ненефтегазовые доходы в оставшиеся месяцы не позволят компенсировать провал в нефтегазовых, поскольку рост налогооблагаемой базы останавливается. За вычетом нарастающих убытков совокупный результат российского бизнеса за первое полугодие оказался на 8,5 процента хуже, чем годом ранее, и если бы не повышение налоговой ставки, то ситуация с бюджетом оказалась бы даже печальнее.

При этом прогноз констатирует, что Минфин не обращает внимания на складывающиеся обстоятельства и продолжает политику опережающего финансирования расходов.

Величину дефицита бюджета к концу года в ИНП связывают с готовностью финансового ведомства снижать расходы. Базовым вариантом авторы документа считают дефицит бюджета в размере 5,3 триллиона рублей, но для этого Минфину придется уменьшить траты на 4,4 триллиона. Если снижения не произойдет, то дефицит приблизится к десяти триллионам рублей.

Накануне, 15 сентября, президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам обратился к его участникам с просьбой оценить снижение прогнозов по экономическому росту до 1,1 процента. «Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили?» — поинтересовался он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Болгарии арестовали российского бизнесмена

    В Испании пригрозили бойкотировать «Евровидение» в случае участия Израиля

    Фитнес-тренер дала советы по тренировкам женщинам старше 50 лет

    В России упали продажи спиртного

    Россиянин планировал вывезти в Турцию чертежи скрипок и попал под уголовное дело

    Москвичей предупредили о новой волне активности клещей

    Падение российского фондового рынка затянулось

    Секс со школьницами обернулся для молодого россиянина колонией

    В Раде заговорили о выборах на Украине

    Появились подробности о ситуации с нашествием акул в Египте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости