Мир
22:45, 13 мая 2026

В Иране назвали Россию гарантом безопасности на Ближнем Востоке

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Действия России в Организации объединенных наций (ООН) показывают, что она является гарантом безопасности по кризису на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Ирана Али Багери на встрече с заместителем секретаря Совета безопасности (СБ) России Александром Венедиктовым, его слова приводит ТАСС.

«Решительная позиция России в отношении агрессии США и Израиля на практике показала, что Россия с опорой на международное право не позволит превратить мир в джунгли», — назвал Багери.

По его словам, стратегическое видение России сводится к тому, чтобы не позволить США превратить Совбез ООН в площадку для легитимизации агрессивных целей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что одной из целей американо-израильских действий против Ирана было помешать нормализации его отношений с арабскими странами.

