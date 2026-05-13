Лавров назвал цель агрессии США против Ирана

Лавров: Действия США нужны для пресечения нормализации между Ираном и арабами

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что одной из целей американо-израильских действий против Ирана было помешать нормализации его отношений с арабскими странами. Об этом сообщает телеканал RT India.

Министр сообщил, что не сомневается в том, что, когда вынашивались эти планы развязывания агрессии против Ирана, одной из задач ставилось недопущение нормализации отношений между Ираном и арабами.

Министр напомнил о саммите по примирению суннитов и шиитов, который много лет назад провел король Иордании Абдалла II ибн Хусейн Аль-Хашими. Сегодня, однако, прилагаются серьезные усилия для срыва этой инициативы, в том числе путем международной изоляции Ирана, одного из ведущих шиитских государств.

Ранее Лавров предупредил, что Европа понесет дополнительные финансовые убытки из-за отказа от российских углеводородов.